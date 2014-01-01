Тина Кароль написала саундтрек к новому сериалу телеканала «1+1»

Уже этой весной телеканал «1+1» порадует зрителей новым драматическим сериалом «Хороший парень».

В центре сюжета – история молодого человека Олега (Кирилл Дыцевич), который попадает в тюрьму, взяв на себя преступление своей невесты Насти (Валерия Ходос). Освободившись через шесть лет, он узнает, что любимая его давно не ждет – она вышла замуж за немолодого успешного бизнесмена Игоря Шеремета (Владимир Горянский) и родила ему ребенка. Ее новоиспеченная падчерица Даша (Анна Кошмал) влюбляется в Олега, но, похоже, Настя не готова уступить экс-возлюбленного другой.

Ну вы уже поняли, что героям придется несладко. Авторы сериала обещают много любви и столько же испытаний.

Интересно, что актер Кирилл Дыцевич является обладателем титула «Мистер Беларусь – 2014».