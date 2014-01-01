TIME назвал 30 самых влиятельных подростков года

Микайла Ульмер (13 лет) – очень боится пчел, поэтому решила познакомиться с ними поближе и узнала, что насекомые в опасности. Девочке было 11, когда она решила делать лимонад, который назвала «Я и пчелы» (Me&The Bees Lemonade), с медом местных пчел по рецепту своей бабушки. Лимонады продаются в розничных сетях премиум-класса, а десять процентов от продажи Микайла передает организациям, которые защищают пчел от грозящего им исчезновения.

Девочка сообщила, что наняла на работу своего отца.