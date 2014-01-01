TIME назвал 30 самых влиятельных подростков года

Издание TIME составило список самых влиятельных подростков в мире. Критерии отбора остались неизменными – глобальное воздействие через социальные сети и всеобщая способность к созданию и распространению новостей.
Милли Бобби Браун (13 лет) – британо-американская актриса и модель, родившаяся в Испании и выросшая в Великобритании. Наиболее известна ролью Одиннадцати в сериале «Очень странные дела».
Микайла Ульмер (13 лет) – очень боится пчел, поэтому решила познакомиться с ними поближе и узнала, что насекомые в опасности. Девочке было 11, когда она решила делать лимонад, который назвала «Я и пчелы» (Me&The Bees Lemonade), с медом местных пчел по рецепту своей бабушки. Лимонады продаются в розничных сетях премиум-класса, а десять процентов от продажи Микайла передает организациям, которые защищают пчел от грозящего им исчезновения.
Девочка сообщила, что наняла на работу своего отца.
Шибби де Гусман (13 лет) из Филиппин известна участием в акциях протеста против политики президента Родриго Дутерте. Главная цель президента – война с наркотиками. Всего за несколько недель после ее начала было убито около двух тысяч человек.
Моциа Бриджес (15 лет) из Мемфиса основал компанию Mo’s Bows, которая производит и продает галстуки-бабочки. К середине 2015 года Бриджесу удалось достичь годовой прибыли в два миллиона долларов. В компании работает семеро сотрудников, включая его маму и бабушку.
Сальвадор Гомес Колон (15 лет) начал собирать деньги для соседей, которые пострадали от урагана «Мария». Через четыре дня он собрал 36 тысяч долларов. Сейчас сумма составляет 75 тысяч. По словам Колона, деньги смогут помочь не менее тысяче человек.
Мэдди Зиглер (15 лет) – американская танцовщица, актриса и модель. Наиболее известна по съемкам в видеоклипах австралийской певицы Sia. Клип на песню Chandelier победил в категории «Лучшая хореография» на MTV Video Music Awards – 2014.
Всего Мэдди снялась в шести клипах Сии (Chandelier, Elastic Heart, Big Girls Cry, Cheap Thrills, The Greatest, Rainbow). Также она одержала победу на People Choice Awards – 2016 в номинации Seriosly Person.
Раюф Алхумеди (16 лет) из Саудовской Аравии, учится в Вене. Раюф достучалась до Apple и Unicode Consortium, чтобы они добавили эмодзи в хиджабе. Такие эмодзи должны появиться в обновлении 2017 года.
Аулии Кравальо (16 лет) – американская актриса и певица. Ее дебютом в кинематографе стало озвучивание мультфильма «Моана», выпущенного в 2016 году компанией Disney.
Кайя Гербер (16 лет) – дочь Синди Кроуфорд и успешная юная модель. В 2014 году она подписала контракт с модельным агентством IMG Models и чуть ли не сразу же попала на страницы TEEN VOGUE. Потом была обложка VOGUE PARIS, на которой Кайя появилась с мамой.
Хан Хюн Мин (16 лет) – один из самых востребованных моделей-парней в Южной Корее. Он принял участие в 20 показах во время Сеульской недели моды этого года. Хан подвергался расовой дискриминации в детском саду, так как наполовину нигериец, наполовину кореец.
Рой Ванг (16 лет) – китайский певец и актер. Он собрал более 20 миллионов поклонников в Twitter. Ежемесячно Рой продает брендированного товара на 17 миллионов долларов.
Ноа Сайрус (17 лет) – американская актриса и певица. Младшая сестра Майли Сайрус.
Братья Итан и Грэйсон Долан (17 лет) были признаны «Лучшими ютьюберами» и «Лучшими веб-звездами» на Teen Choice Awards 2016. Знамениты тем, что поспорили, кто быстрее завяжет черенок от вишни языком. Кто проиграл – тому пирсинг в язык.
Хлоя Ким (17 лет) – сноубордистка из США стала первой в мире женщиной, которая выполнила прыжок в три оборота подряд.
Кртин Нитиянандам (17 лет) разработал антитела, которые помогут обнаружить ранние признаки болезни Альцгеймера. Этот проект принес ему награду в размере 25 000 долларов на Google Science Fair. В сентябре этого года он выиграл еще одну награду за создание биопластика, способного очищать сточные воды от токсинов.
Яра Шахиди (17 лет) – американская актриса и модель, известная ролью Зоуи в сериале «Черноватый». Проект принес ей NAACP Image Award за лучшую женскую роль второго плана в комедийном сериале.
Уиллоу Смит (17 лет) – американская актриса и певица. Дочь Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит.
Бруклин Бекхэм(18 лет) – старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов. Бруклин попробовал себя в качестве фотографа и модели. В 17 лет ему доверили снимать рекламную кампанию парфюма Brit от Burberry. Также он снялся для обложки китайского Vogue и корейского Dazed & Confused.
Сидни Маклафлин (18 лет) стала самой молодой (с 1980 года) американской легкоатлеткой, которая приняла участие в Олимпийских играх. Она выступила в беге на 400 метров с барьерами.
Ху Ранран (18 лет) снял и представил 75-минутный фильм о трансгендерной молодежи. Студенты сами делали грим и костюмы, а снимали ленту в основном на школьных площадках. Признание критиков помогло Ху получить место в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.
Айзек Хемпстэд-Райт (18 лет) получил известность благодаря роли Брана Старка в телесериале «Игра престолов». Он снялся в первых четырех, шестом и седьмом сезонах сериала.
В 2014 году вышел мультфильм «Семейка монстров», в котором Айзек озвучил тролля Эггса.
Музон Альмельхан (19 лет) покинула пылающую в гражданской войне Сирию с небольшим чемоданом, в котором находились лишь школьные учебники.По этим книгам она продолжала заниматься в многочисленных лагерях для беженцев.
Затем Музон стала преподавать в школах для детей беженцев, пропагандировать совместное обучение и защищать права детей женского пола на образование. Сегодня эта девушка – самый юный Посол доброй воли ЮНЕСКО.
Эль Фэннинг (19 лет) – американская актриса, младшая сестра актрисы Дакоты Фэннинг. В 2014 году вышел фэнтезийный фильм режиссера Роберта Стромберга «Малефисента», где Эль сыграла роль принцессы Авроры. Кроме того, актриса снималась в картинах «Как разговаривать с девушками на вечеринках», «Роковое искушение» и многих других.
Халид (19 лет) – техасский музыкант, чей дебютный альбом под названием «Американский подросток» стал одним из самых лучших в стиле R&B. Его сингл Young Dumb & Broke просмотрели более миллиарда раз по всему миру. За это Халид получил премию на MTV Video Music Awards.
Стив Лейси (19 лет) активно пользуется iPhone для создания битов. Он занимался продюсированием альбома Кендрика Ламара. Один из треков нового релиза, получивший название PRIDE, был создан с использованием только смартфона Apple и аксессуара iRig, который помогает подключать к телефону музыкальные инструменты и профессиональный микрофон.
Шон Мендес (19 лет) – канадский поп-певец, автор-исполнитель. Его дебютный альбом Handwritten, выпущенный 14 апреля 2015 года, занял первые строчки хит-парадов США и Канады.
Кристиан Пулишич (19 лет) – американский футболист хорватского происхождения, полузащитник дортмундской «Боруссии» и национальной сборной США.
Брэтман Рок (19 лет) покорил интернет как самый неординарный и искренний бьюти-блогер. Кто еще может рассказывать о секретах макияжа и при этом ругаться, а потом демонстрировать результат, восклицая: «О боже, сама мать-природа боится, что я уведу у нее парня!»
Джейден Смит (19 лет) – американский актер, танцор, рэп-исполнитель, сын Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит. Его прорывом на экраны стала роль в фильме «В погоне за счастьем». Также он снялся в картинах «День, когда Земля остановилась», «Карате-пацан» и «После нашей эры».