The Walt Disney назвал украинский мультфильм «Мавка» лучшим

Продюсеры FILM.UA Group и Animagrad успешно провели первый международный питчинг проекта «Мавка. Лесная песня» на крупнейшем анимационном форуме Европы, где Украина была представлена впервые, передает KNK.Media.

Эксперты назвали «Мавку» самым ярким событием форума. По результатам питчинга мультфильма начались переговоры о копродукции.

В традиционном анкетировании форума многие участники назвали питч «Мавки» лучшим из 50 представленных проектов. Продюсеры получили отзывы крупных игроков анимационного рынка, таких как The Walt Disney Company (Germany, Switzerland & Austria), Annecy International Animated Film Festival, CANAL+, TF1 International, Super RTL и множества других, отметивших уникальность главной героини, высокое качество визуальных материалов и огромный международный потенциал проекта.