The Hardkiss презентовали мистический клип на песню «Антарктида»

Группа The Hardkiss порадовала своих поклонников новым видео на украиноязычную песню «Антарктида» – один из ключевых треков альбома «Perfection is a lie», который вышел в начале апреля.
«В клипе мы решили отойти от love story, которая есть в песне, – рассказывает фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина. – Мы сняли фантастический мини-фильм о катастрофе. Трактовать его можно по-разному. Для кого-то это будет история о необратимых климатических изменениях, а кто-то в глыбе льда увидит символ таинственного знания, который, ускользая от нас, приводит к разрушению».
«Над видео мы работали около трех месяцев, – говорит креативный продюсер и гитарист The Hardkiss Вал Бебко. – Во время съемок было ощущение, что снимаем настоящее кино. Режиссер Игорь Стеколенко и оператор Никита Кузьменко – отличная команда для таких историй. Впервые в видео мы использовали трюки, спецэффекты, впервые снимали с помощью вертолета. Но самое главное в клипе – это суперреалистичная графика, над которой работал Роман Онуфрийчук. «Мистика» и «фантастика» – два главных слова, которыми я могу описать "Антарктиду"».
Фото: пресс-служба группы The Hardkiss