The Hardkiss презентовали мистический клип на песню «Антарктида»

Группа The Hardkiss порадовала своих поклонников новым видео на украиноязычную песню «Антарктида» – один из ключевых треков альбома «Perfection is a lie», который вышел в начале апреля.

«В клипе мы решили отойти от love story, которая есть в песне, – рассказывает фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина. – Мы сняли фантастический мини-фильм о катастрофе. Трактовать его можно по-разному. Для кого-то это будет история о необратимых климатических изменениях, а кто-то в глыбе льда увидит символ таинственного знания, который, ускользая от нас, приводит к разрушению».