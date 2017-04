The Hardkiss презентовали драйвовый альбом Perfection Is a Lie

«Мы продолжаем выпускать материал синглами, уделяя максимум внимания каждому новому треку, – говорит креативный продюсер и гитарист The Hardkiss Вал Бебко. – Но мы не забываем и о тех наших слушателях, которые любят «подержать» музыку в руках. В альбоме Perfection Is a Lie собрано 11 синглов. Мы снова заморочились и сделали из CD крутой предмет для коллекции – его точно должен иметь каждый участник нашей большой и дружной The Hardkiss Family».

Кстати, уже в апреле музыканты обещают выпустить клип на песню «Антарктида» – одного из ключевых треков альбома Perfection Is a Lie.

Ждем!