The Hardkiss презентовали драйвовый альбом Perfection Is a Lie

Группа The Hardkiss решила подвести свои творческие итоги за последних два года и выпустила альбом Perfection Is a Lie.
И поверьте, им есть о чем рассказать! Две награды национальной музыкальной премии YUNA («Лучшая рок-группа» и «Лучшее концертное шоу»), а также статуэтка «Альтернатива» M1 Music Awards. Пять стран, 35 концертов и 10 000 зрителей на двух сольных концертах в Киеве – такие итоги грандиозного Perfection Tour, который стартовал осенью прошлого года.
«Эти два года мы провели очень драйвово, – рассказывает фронтвумен группы Юлия Санина. – Пора переворачивать страницу и начинать писать новую историю, чем мы, собственно, уже вовсю занимаемся. У нас столько идей и задумок! Время музыкальных экспериментов продолжается».
«Мы продолжаем выпускать материал синглами, уделяя максимум внимания каждому новому треку, – говорит креативный продюсер и гитарист The Hardkiss Вал Бебко. – Но мы не забываем и о тех наших слушателях, которые любят «подержать» музыку в руках. В альбоме Perfection Is a Lie собрано 11 синглов. Мы снова заморочились и сделали из CD крутой предмет для коллекции – его точно должен иметь каждый участник нашей большой и дружной The Hardkiss Family».
Кстати, уже в апреле музыканты обещают выпустить клип на песню «Антарктида» – одного из ключевых треков альбома Perfection Is a Lie.
Ждем!