Тест: отличи картины художников с Андреевского спуска от работ классиков

Причиной выселения называют крупную задолженность (600 тысяч гривен) перед городом. Однако сами художники видят в действиях властей попытку захвата здания, которое они за собственные средства восстанавливали после пожара. При этом они отрицают существование долгов и говорят, что более десяти лет исправно платят арендную плату.

Я, конечно, повлиять на решение властей никаким образом не могу, зато сделать тест на злобу дня мне по силам! Сможешь ли ты отличить работы художников с Андреевского спуска, 34в от всемирно известных мастеров?

А я напомню, что речь идет о Виталии Бондаренко, Анатолии Твердом, Николае Стратилате и Владе Яворском.