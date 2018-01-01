Тест: кто ты из героев «Теории Большого взрыва»?

Секретные источники сообщают, что канал молодежного юмора Paramount Comedy готовит сюрприз для своих телезрителей. Спойлер: это будет украинская озвучка популярного сериала «Теория Большого взрыва»! Пока все гадают, когда ситком стартует на канале, предлагаю пройти тест и узнать, кто из главных героев похож на тебя.
Сериал The Big Bang Theory о четырех друзьях-ученых и их ветреной соседке Пенни стартовал на CBS в 2007 году. Ситком очень скоро стал культовым, а его героев публика полюбила за ум и тонкое чувство юмора. А на кого из них похож именно ты? Пройди тест и узнай.