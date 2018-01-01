Тест: кто ты из героев «Теории Большого взрыва»?

Сериал The Big Bang Theory о четырех друзьях-ученых и их ветреной соседке Пенни стартовал на CBS в 2007 году. Ситком очень скоро стал культовым, а его героев публика полюбила за ум и тонкое чувство юмора. А на кого из них похож именно ты? Пройди тест и узнай.