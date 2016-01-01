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Тест: каковы твои шансы стать популярным блогером в Facebook
10 вопросов, которые расскажут о тебе все
Дуся
11 часов назад
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Текст
Дуся Катасонова
Предлагаю вам бросить вызов судьбе и узнать, достойны ли вы называться блогером. Тест также может предсказать количество подписчиков и степень адекватности. Вперед!
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