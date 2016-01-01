ТЕЛЕКРИТИКА

Тест: какова твоя цена на рынке медиа?

Ответь на восемь вопросов и узнай свою судьбу

Дуся
Сегодня я решила коснуться больной темы – ваших зарплат. Мой новый тест раскроет все корпоративные тайны и конверты, а пройти его смогут только самые смелые из вас. Вперед!

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