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Тест: какова твоя цена на рынке медиа?
Ответь на восемь вопросов и узнай свою судьбу
Дуся
6 часов назад
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Текст
Дуся Катасонова
Сегодня я решила коснуться больной темы – ваших зарплат. Мой новый тест раскроет все корпоративные тайны и конверты, а пройти его смогут только самые смелые из вас. Вперед!
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