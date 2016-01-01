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Тест: какой ты президент независимой Украины?
Ответь на десять вопросов – и узнай, кто ты
Дуся
4 часа назад
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Текст
Дуся Катасонова
В День независимости Украины мы решили сделать для вас праздничный тест. Предупреждаю: даже не пробуйте здесь искать «зраду» или «перемогу»!
Заглавное фото:
media.slovoidilo.ua
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Теги
порошенко
украина
тест
день независимости
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