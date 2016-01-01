ТЕЛЕКРИТИКА

Тест: какой ты президент независимой Украины?

Ответь на десять вопросов – и узнай, кто ты

Дуся
В День независимости Украины мы решили сделать для вас праздничный тест. Предупреждаю: даже не пробуйте здесь искать «зраду» или «перемогу»!
Заглавное фото: media.slovoidilo.ua

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