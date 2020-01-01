Тесно связанный с Медведчуком генпродюсер «112 Украина» просит предоставить факты непрозрачной собственности канала

Генеральный продюсер гонимого всеми телеканала «112 Украина» Артем Марчевский впервые на моей памяти публично прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг телеканала в последние месяцы. Продюсер затронул, в частности, тему непрозрачной собственности вещателя и принятых депутатами санкций против него. Пресс-служба телеканала «112 Украина» распространила ряд цитат Артема Марчевского достаточно странного содержания.

Продюсер призывает не голосовать за нынешних нардепов, называя Верховную раду «театром абсурда». «Призываю избирателей не голосовать за этот театр абсурда. Теперь ясно, почему в нашей стране проблемы. Народным избранникам нужно понять простую истину: свобода слова – это основополагающая ценность демократического общества. Если правительство страны пытается построить демократическое общество, нужно научиться уважать его ценности. Если вы этого не умеете – для чего вы в парламенте?» – делает политическое заявление Марчевский.

Также он просит предоставить факты непрозрачной собственности, несмотря на существование расследования программы «Схемы» «Радио Свобода», которое, в частности, разоблачает связь Марчевского с Медведчуком. «Если у политиков есть претензии к структуре нашего управления телеканалом, то вся информация опубликована в открытом доступе на нашем сайте. Но если у депутатов есть другие факты, то предоставьте их нам», – сказал Марчевский.