Теракт в Барселоне: первые полосы газет

Вечером 17 августа в Барселоне произошел теракт: фургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла. Погибли 13 человек, более 100 пострадали. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Пресс-служба Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в своем Twitter сообщила: среди погибших и пострадавших в результате теракта в Барселоне нет граждан Украины.

Происшествие всколыхнуло мировую общественность и СМИ, издание The Guardian собрало первые полосы крупных газет.