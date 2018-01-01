ТЕЛЕКРИТИКА

Теракт в Барселоне: первые полосы газет

Дуся

Вечером 17 августа в Барселоне произошел теракт: фургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла. Погибли 13 человек, более 100 пострадали. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Пресс-служба Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в своем Twitter сообщила: среди погибших и пострадавших в результате теракта в Барселоне нет граждан Украины.

Происшествие всколыхнуло мировую общественность и СМИ, издание The Guardian собрало первые полосы крупных газет.

The Times, UK – ‘Evil strikes again’ («Зло снова наносит удар»)

Фото: The Times

The Sun, UK – ‘Barcelona bastards’ («Ублюдки в Барселоне»)

Фото: The Sun

Daily Mail, UK – ‘Massacre of holiday families’ («Резня в семейные праздники»)

Фото: Daily Mail

The Guardian, UK – ‘Terror strikes Barcelona’ («Террористический удар по Барселоне»)

Фото: The Guardian

Daily Mirror, UK – ‘Massacre’ («Резня»)

Фото: Daily Mirror

Washington Post, US – ‘Terror strikes Barcelona’ («Террористический удар по Барселоне»)

Фото: Washington Post

ABC, Spain – ‘Jihadism strikes Spain in Barcelona’ («Джихад разит Испанию в Барселоне»)

Фото: ABC

La Repubblica, Italy – ‘Terrorists in the heart of Barcelona’ («Террористы в сердце Барселоны»)

Фото: La Repubblica

Libération, France – ‘Terror on the Ramblas’ («Террор на Рамбле»)

Фото: Libération

La Razón, Spain – ‘United against terrorism’ («Объединенные против терроризма»)

Фото: La Razón

Ara, Spain – ‘Without fear’ («Без страха»)

Фото: Ara

New York Daily News, US – ‘Depraved’ («Испорченный»)

Фото: New York Daily News

Заглавное фото: The Guardian

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