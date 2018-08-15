ТЕЛЕКРИТИКА

«Теперь миллионер еще и в Instagram»: Василий Ломаченко покоряет популярную соцсеть

Дуся

Украинский чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBA стал первым в истории нашей страны спортсменом, число подписчиков которого в Instagram составило один миллион.


Об этом достижении Василий Ломаченко написал у себя в аккаунте.

1,000,000 followers! Thank you! #teamLOMA

A post shared by LOMA (@lomachenkovasiliy) on

Подписчики чемпиона массово начали его поздравлять.

«А помню, подписался, когда было всего-навсего 3000 подписчиков», – пишут старожилы аккаунта Василия.

А кто-то и вовсе предложил отодвинуть спортивную карьеру на второй план и сосредоточиться на соцсетях.

«Можно начинать заниматься рекламой и бросать бокс», – написал один из пользователей.

Примечательно, что главным конкурентом Ломаченко по соцсетях в Украине является другой боксер – Владимир Кличко, но он сильно отстает от действующего чемпиона мира, имея всего 446 тысяч подписчиков. К слову, у президента нашей страны Петра Порошенко фолловеров и того меньше – всего 110 тысяч.

Напомним, Василий Ломаченко 13 мая завоевал исторический чемпионский пояс в бою с Хорхе Линаресом. Сейчас боксер проходит восстановление после операции на плече.

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