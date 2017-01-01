Телеведущий Николай Тищенко сфотографировался между ног таинственной незнакомки

«Час профі! – комментирует снимок Тищенко. – Коли бажаєш бути схожим на зірок. В хорошем настроении! Жюри Miss Ukraine 2017». Судя по подписи к фотографии, эта незнакомка – участница конкурса «Мисс Украина 2017», в котором Николай в составе жюри.

Снимок понравился далеко не всем пользователям, назвав его чересчур нескромным, особенно для женатого мужчины. Подписчики призвали ресторатора к здравому смыслу и пожалели его жену.