Телеведущую назвали рептилоидом из-за странного взгляда

Во время эфира женщина читала с листа, периодически глядя в камеру. В один момент что-то пошло не так – и буквально на мгновение ее глаза проглянули через закрытые веки.

Некоторые комментаторы решили, что ведущая – демон. Однако большинство сошлось в том, что картинка стала искажением телевизионного изображения из-за проблем с сигналом.

Рептилоиды – гипотетическая раса человекоподобных рептилий, имеющих внеземное происхождение, а также наделенных интеллектом и способностью принимать облик человека. Любители конспирологических теорий довольно часто пытаются найти факты существования этой расы, строя всевозможные догадки и утверждая, что люди-ящеры управляют миром.