Телеведущий в эфире назвал ректора киевского университета «придурком»

«Член-корреспондент Национальной академии наук Украины, профессор, доктор философских наук… Я вам хочу сказать, коллега, что вы – придурок. Просто придурок! Позор!» – заявил он в эфире канала UMN.

Причиной тому послужило якобы принудительное привлечение студентов вуза на богослужение во Владимирский кафедральный собор Киевского Патриархата в честь Дня учителя. Также сообщается, что преподаватели отмечали отсутствующих на молебне студентов.

Некоторые студенты пришли на молебен под собор с плакатами «Меня заставили сюда прийти вместо пар».

Ректор университета Андрущенко в свою очередь отрицает, что в храм приходить заставляли.

Уж не знаю кто там кого заставлял идти на богослужение, в наше время это звучит весьма дико, но журналист Яневский в очередной раз показал свой непрофессионализм, удобряя и подпитывая базарную журналистику в лице Романа Скрыпина.