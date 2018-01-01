Телеведущий Руслан Сеничкин на время сменил амплуа

Руслан Сеничкин озвучил многодетного волка Уэйна, который, по сюжету, в круизе на море пытается расслабиться и отдохнуть от домашних хлопот со своими детьми.

«Волк Уэйн еще тот растяпа и подкаблучник, – рассказал о своем персонаже Руслан. – Очень робкий как для вурдалака, но как он любит своих детей, как он хорошо проводит время с ними! Он искренний, эмоциональный, он открыт счастью и живет на полную. Дублировать его было непросто: он через мгновение превращался из милого отца в неуверенного человека или хохотуна. Уэйн должен быть строгим и зубастым хищником, но в «Монстрах» он многодетный волк-гедонист!»

На премьере мультфильма можно было увидеть звездных гостей – участника Евровидения Melovin и телеведущую Лесю Никитюк.