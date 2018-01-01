ТЕЛЕКРИТИКА

Телеведущий Руслан Сеничкин на время сменил амплуа

Дуся

Ведущий озвучил одного из главных персонажей анимационного фильма «Монстры на каникулах 3», премьера которого прошла 11 июля в кинотеатре «Оскар».


Руслан Сеничкин озвучил многодетного волка Уэйна, который, по сюжету, в круизе на море пытается расслабиться и отдохнуть от домашних хлопот со своими детьми.

«Волк Уэйн еще тот растяпа и подкаблучник, – рассказал о своем персонаже Руслан. – Очень робкий как для вурдалака, но как он любит своих детей, как он хорошо проводит время с ними! Он искренний, эмоциональный, он открыт счастью и живет на полную. Дублировать его было непросто: он через мгновение превращался из милого отца в неуверенного человека или хохотуна. Уэйн должен быть строгим и зубастым хищником, но в «Монстрах» он многодетный волк-гедонист!»

На премьере мультфильма можно было увидеть звездных гостей – участника Евровидения Melovin и телеведущую Лесю Никитюк.

Melovin, Леся Никитюк и Руслан Сеничкин

Фото: пресс-служба «1+1»

Поддержать Руслана пришла его коллега Неля Шовкопляс, которая недавно приняла участие в новом сезоне проекта «Модель XL».

Руслан Сеничкин и Неля Шовкопляс

Фото: пресс-служба «1+1»

Также были приглашены ведущий программы «Сніданок.Вихідний» Александр Попов, фуд-эксперт Алексей Душка и телеведущая Валентина Хамайко.

Валентина Хамайко и Александр Попов

Фото: пресс-служба «1+1»

Алексей Душка с женой и ребенком

Фото: пресс-служба «1+1»

Мультфильм «Монстры на каникулах» рассказывает историю графа Дракулы, владельца отеля «Трансильвания», где монстры со всего мира могут отдохнуть от человеческой цивилизации. В новой части анимационного фильма ставший «полноценным» вампиром внук Дракулы Деннис, его семья и монстры, которые у них гостят, должны сорвать коварный план миллионера-скряги, грозящегося разрушить отель «Трансильвания» и построить на его месте собственный островной курорт.

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