Телеведущий нашел труп в лесу под Киевом

В ходе съемок нового эпизода программы «Реальная мистика» рабочая группа наткнулась на жуткую находку – было обнаружено тело мужчины, повешенного на автомобильном тросе. Об этом сообщил сайт телеканала «Украина», на котором выходит программа.

Первым тело мужчины заметил ведущий передачи Андрей Дебрин.

«Мы привыкли видеть на площадке «трупы» и «мертвецов», однако все понимают, что они ненастоящие, – говорит Дебрин. – А этот случай нас просто шокировал, мы подошли совсем вплотную, поскольку не могли поверить, что это реально труп человека».

Съемочная группа сразу огородила место происшествия и вызвала полицию. Как сообщили в пресс-службе телеканала «Украина» со ссылкой на правоохранительные органы, трагедия произошла за несколько часов до приезда съемочной группы.