Телеведущий Михаил Шаманов ушел с «Нового канала»

Журналист проработал на канале больше 12 лет. В своем посте Михаил поблагодарил друзей, не забыв упомянуть и врагов.

«Прощай, «Новый канал», или до свиданья, – пишет Шаманов. – 12 лет и 7 месяцев невероятных приключений и съемок: драм и трагедий, побед и поражений, сатиры и фарса, а часто просто самоиронии. А главное мое богатство – много хороших и верных друзей, с которыми не страшно ни в огонь, ни в воду, на футбол или просто на пиво. Да, за эти годы нажил и небольшую горстку врагов, куда уж без них. Все-таки главное, что я получил за эти годы работы на «Новом», это ОПЫТ. «Репортер», «Спортрепортер», «ТВ-Таблоид», «Абзац» – спасибо всем, кто был рядом!!!!»

Также Михаил сообщил, что открыт для сотрудничества и новых предложений по работе.