Телеведущей Снежане Скляревской тошно от желто-голубой символики

Телеведущая Снежана Скляревская резко высказалась о «наигранном патриотизме» и напомнила о том, что фашизм начался с национализма.

«Меня тошнит от национализма, – пишет в Facebook Скляревская. – Мне тошно от желто-голубой символики. Меня бесит наигранный патриотизм во всех его проявлениях».

Далее пост телеведущей сводится к языковому вопросу:

«Украинский язык стал частью маркетинговой стратегии. Люди пишут посты на украинском, и в сети все такие любят нашу «неньку», а в жизни шпарят на русском вперемешку с матерным языком. Украинский язык многие столетия не был присущ киевлянам, сейчас же каждый пятый строит из себя патриота и юзает его исключительно для маркетинговых целей».

«Хватит выпендриваться и продолжать языковые войны, – говорит Снежана. – Сейчас в ФБ украинский язык – это язык нарциссов и маркетинга. И не забывайте, что фашизм начался с национализма».