Телеведущей попали снежком в лицо, но она не растерялась

На записи показано, как журналистка Дюпон хихикает перед камерой вместе со своим оператором. Внезапно из-за кадра прилетел пущенный коллегой снежок и с характерным звуком попал прямо в лицо ведущей. Несмотря на следы снега и раскрасневшийся нос, Эми начала прямой эфир и объяснила зрителям причину своего нелепого вида.

«Не знаю, видите ли вы, что мое лицо все мокрое, но только что мой оператор зарядил мне снежком прямо в лицо, так что снега тут предостаточно», – объяснила ведущая.

Ролик за сутки набрал более 70 тысяч просмотров.