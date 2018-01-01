ТЕЛЕКРИТИКА

Телеведущей попали снежком в лицо, но она не растерялась

Дуся
Ведущая FOX6 News Milwaukee Эми Дюпон готовилась к прямому эфиру, но за несколько секунд до начала сюжета оператор бросил ей в лицо снежок. Забавный ролик был опубликован в Facebook-аккаунте телеканала.

На записи показано, как журналистка Дюпон хихикает перед камерой вместе со своим оператором. Внезапно из-за кадра прилетел пущенный коллегой снежок и с характерным звуком попал прямо в лицо ведущей. Несмотря на следы снега и раскрасневшийся нос, Эми начала прямой эфир и объяснила зрителям причину своего нелепого вида.

«Не знаю, видите ли вы, что мое лицо все мокрое, но только что мой оператор зарядил мне снежком прямо в лицо, так что снега тут предостаточно», – объяснила ведущая.

Ролик за сутки набрал более 70 тысяч просмотров.

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