Телеведущая Татьяна Гончарова ради нового проекта превратилась в «краба-патриота»

«Примеряемся к новому телепроекту, – пишет Гончарова. – Решила быть крабом-патриотом».

Также Татьяна объяснила, что блестит ярче сзади стоящего шкафа из-за косметических процедур и попросила у него прощения.

«Краб блестящий», – резюмировала телеведущая.

Мне стало интересно, что же это за проект такой, который толкнул Татьяну на столь необычное перевоплощение. Ведущая рассказала, что вскоре нас ждет премьера утренней программы «Доброе утро, Украина!» на «Суспільному».

«Итак, что могу сейчас сказать, – говорит Гончарова. – Вскоре снова буду просыпаться в четыре утра. Это лучше, чем когда вела «Доброе утро, Украина!» с Василием Климчуком и на работе была в 2:30 ночи. В одну реку дважды войти можно, поскольку речь идет о «Суспільном», шесть лет назад будила страну на тех же частотах на «Эре».

Будить, конечно, буду не одна, но имена коллег по «Доброе утро, Украина!» пока позвольте еще немного подержать в тайне, кроме того, что все они мегакрутые в смысле подхода к жизни и умения «раскатать тему», донести по ту сторону экрана. Что вполне укладывается в идею проекта: «Нас не интересует, почему «нет». Нас интересует, что нужно сделать, чтобы было «да».

Цель программы и что приняла лично я – изменить стиль мышления зрителя, сформировать гражданскую позицию рядового украинца: «нам никто ничего не должен, возьми и сделай сам, а мы только подскажем как». Будем помогать разбираться нашим зрителям в сложных вещах и предлагать четкий алгоритм действий. Расскажем и покажем, как и что надо делать. Лить воду и убеждать, что «все будет хорошо» или «выход есть» – не будем. Мы говорим: «Выход вот здесь» и показываем его».