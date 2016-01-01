Телеведущая поздравила бабушку, полуобнажив грудь

«Доброе утро, друзья, – пишет обладательница титула Miss Ukraine International 2016. – Сегодня день рождения моей любимой бабушки. На фото – результат ее генов! Спасибо за то, что ты есть. И, пожалуйста, будь».

Странно, не находите? Уже не первый раз вижу, как некоторые женщины не могут избавиться от желания самолюбования и даже в чужой день рождения пытаются всячески привлечь к себе внимание. Мне кажется, что имениннику все же приятно видеть свое изображение, если его поздравляют, а не чужое. Да и вывод о человеке, который при каждом удобном (и не очень) случае пытается оголить грудь, напрашивается сам собой.

Вы, Виктория, несомненно, красивая девушка и желаете, чтобы вами восхищались, но иногда своим эгоцентризмом все же следует жертвовать хотя бы ради семьи. Или вовсе не упоминать публично о родственниках, чтобы не выглядеть глупо. А пока остается гадать, какую часть тела телеведущая собирается оголить к следующему персональному поздравлению.