Телеведущая Ольга Горбачева сказочно отдыхает

Очень неплохо отдыхает певица и ведущая Ольга Горбачева – жена продюсера Юрия Никитина. Да что там неплохо – просто сказочно!

За неделю певица посетила семь разных городов и стран, кроме того, на свой день рождения получила в подарок от мужа билеты на концерты группы Coldplay в Париже и певицы Celine Dion – в Берне.

Чтобы в отпуске было не скучно, артистка запустила недельный онлайн-марафон для женщин, в котором делится своими секретами успеха. К слову, марафон собрал более двух тысяч участниц.

Не знаю, что там можно рассказывать целую неделю, но главный секрет я просекла сразу: всего-то и нужно, чтобы твой муж был успешным продюсером. Женщины, можете не благодарить за сохраненное время!

Напомню также: недавно стало известно, что Горбачева будет вести передачу «Жизнь диких женщин» на телеканале «Прямой».