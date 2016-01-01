ТЕЛЕКРИТИКА

Телеведущая ICTV Юлия Зорий снялась в спецпроекте ко Дню вышиванки

Дуся

Ведущая программы «Утро в Большом Городе» на телеканале ICTV Юлия Зорий приняла участие в спецпроекте «Follow me! Ukraine», приуроченном к Всемирному дню вышиванки. Ведущая снялась в видеоролике и фотосессии в различных вышиванках.

В ролике, созданном по мотиву популярного фотопроекта «Follow me», Юлия Зорий в разных вышиванках посещает самые популярные исторические места столицы Украины. Проект направлен на поддержку праздника среди молодежи. Его цель – показать еще одну эстетическую сторону вышивки и ее абсолютную актуальность в повседневной жизни.

«Я была в разных вышиванках на фоне популярных мест Киева. Сначала мне было неудобно и даже странно бегать с оператором за руку для того, чтобы сняться в стиле «follow me», но потом привыкла и мне очень понравилось. Я думаю, что это крутая популяризация Украины и вышиванок», – поделилась Юля Зорий.


За неделю на Facebook видео «Follow me! Ukraine» с Юлией Зорий набрало более 17 тысяч просмотров.

Выставка фотографий в рамках проекта будет представлена 18 мая во Всемирный день вышиванки в кинотеатре «Кинопанорама» в Киеве. Затем оргкомитет планирует передать экспозицию в одно из учебных заведений Киева.

Напомню, в каждый третий четверг мая украинцы во всем мире отмечают день главного символа и народного оберега – День вышиванки.


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