Телеведущая ICTV Юлия Зорий снялась в спецпроекте ко Дню вышиванки

Ведущая программы «Утро в Большом Городе» на телеканале ICTV Юлия Зорий приняла участие в спецпроекте «Follow me! Ukraine», приуроченном к Всемирному дню вышиванки. Ведущая снялась в видеоролике и фотосессии в различных вышиванках.

В ролике, созданном по мотиву популярного фотопроекта «Follow me», Юлия Зорий в разных вышиванках посещает самые популярные исторические места столицы Украины. Проект направлен на поддержку праздника среди молодежи. Его цель – показать еще одну эстетическую сторону вышивки и ее абсолютную актуальность в повседневной жизни.

«Я была в разных вышиванках на фоне популярных мест Киева. Сначала мне было неудобно и даже странно бегать с оператором за руку для того, чтобы сняться в стиле «follow me», но потом привыкла и мне очень понравилось. Я думаю, что это крутая популяризация Украины и вышиванок», – поделилась Юля Зорий.



