Телеведущая, дающая советы о правильном питании, расписалась в своей некомпетентности

Звучит довольно вдохновляюще, не находите? Но в этой истории есть некоторые нюансы. Еще год назад, имея столь критичный вес, помимо общих советов о рационе в Instagram девушка активно проводила индивидуальные консультации по здоровому питанию.

Примечательно, что еще тогда на замечания пользователей о том, что вид у нее достаточно болезный и так в принципе не должно быть, Мирослава отвечала, что чувствует себя отлично, или попросту игнорировала такого рода сообщения. О том, имеет ли она моральное право давать кому-то советы, имея столь серьезные проблемы, Ульянина, вероятно, даже и не задумывалась.

Естественно, когда Мирославу пригласили на проект «Зважені та щасливі», ей ничего не оставалось, как признать свою достаточно серьезную проблему, ведь все-таки хочется попасть на телеэкраны. Наверное, стоит поблагодарить руководство телеканала СТБ за то, что настояли и помогли сохранить жизнь Ульяниной.

Негативным моментом в этой истории является то, что девушка абсолютно никак не извинилась перед своими подписчиками, которых более десяти тысяч, за те свои горе-советы, которые ей самой чуть не причинили непоправимый вред. К слову, Мирослава и сейчас продолжает (хотя уже более осторожно) давать советы по питанию.

Уже сегодня в 20:00 на телеканале СТБ можно посмотреть на чудесные метаморфозы участников шоу и непосредственно самой Мирославы. А мы хотим напомнить: имейте свою голову на плечах и хорошо подумайте, прежде чем принимать сомнительные советы от не менее сомнительных источников, особенно когда это касается вашего здоровья.