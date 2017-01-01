Телеканал СТБ снимет клип для Melovin

Не зря на голосовании нацотбора на Евровидение-2017 зрители отдали максимальное количество баллов за Melovin! Телеканал СТБ окажет финансовую поддержку музыканту. Напомню, 19-летний победитель шоу «Х-Фактор 6» Константин Бочаров (настоящее имя певца) дважды получил от украинцев высший балл во время национального отбора: восемь – в полуфинале и шесть – в финале. Во время решающего выбора 25 февраля телезрители отдали за своего фаворита более 60 тысяч голосов (28 319 – в приложении «Телепортал» и 32 136 путем sms-голосования), но не смогли принести ему победу. По сумме баллов от зрителей и судей Melovin занял третье место в турнирной таблице национального отбора.

Телеканал СТБ принял решение поддержать талантливого исполнителя – снять клип на песню Wonder и помочь с ротацией этой композиции.

«Мы всегда пристально следим за творческим развитием выпускников шоу «Х-Фактор» и радуемся, когда видим, что творческий толчок, полученный в проекте, они используют в правильном направлении, – говорит директор ТО, создающего «Х-Фактор», Елена Романенко. – Костя невероятно талантливый и перспективный музыкант, и то, что в финале нацотбора за его песню проголосовали более 30 процентов телезрителей, лишь подтверждает, что у Melovin, о котором страна узнала менее чем полтора года назад, есть большое профессиональное будущее».

«Я очень рад, что благодаря поддержке СТБ у меня появилась возможность создать видеоработу на песню Wonder, – не скрывает эмоций Melovin. – Это так круто и волнительно. Wonder очень важна для меня, ведь эта песня – обо мне, о моих переживаниях. И я действительно счастлив, что теперь к ней добавится и видеоистория».

Кто станет режиссером клипа, где и когда будут проходить съемки, телеканал СТБ объявит позже.