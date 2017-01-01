Телеканал М1 раздает ордена «M1 Music Awards. 4 сезона»

Музыкальных премий много не бывает, тем более в Украине. Телеканал М1 решил отмечать артистов наградами четыре раза в год: зимой, весной, летом и осенью.
«Мы решили выйти за рамки награждения один раз в год, – рассказывает генеральный директор М1 Сергей Перцев. – Концепция главной музыкальной премии M1 Music Awards в этом году – четыре сезона. Мы считаем, что наше нововведение – почетные ордена M1 Music Awards – будут стимулировать украинский шоу-бизнес на победы в течение всего года. Вручаться они будут, как и статуэтки M1 Music Awards, по результатам рейтингов телесмотрения за определенный сезон – зима, весна, лето и осень».
Уже 9 марта мы узнаем победителей M1 Music Awards сезона зима – 2017/2018, а пока канал готов огласить список номинантов:
1. Номинация «Клип зимы»
Олег Винник – «Як жити без тебе»
Оля Полякова – «Бывший»
NK – «#этомояночь»
2. Номинация «Певец зимы»
Олег Винник
Макс Барских
MONATIK
3. Номинация «Певица зимы»
Alyosha
NK
Оля Полякова
4. Номинация «Группа зимы»
ТіК
DZIDZIO
«Время и Стекло»
5. Номинация «Проект зимы»
Quest Pistols Show ft. Constantine
ПТП ft. ПЗТ
Rumberos ft. Harun Erkezen
Победителем в номинации «Зритель зимы» станет самый активный пользователь мобильного приложения Teleportal во вкладке М1.
А от себя добавлю: главное – чтобы артистов хватило на такое количество номинаций.