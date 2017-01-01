Телеканал М1 раздает ордена «M1 Music Awards. 4 сезона»

«Мы решили выйти за рамки награждения один раз в год, – рассказывает генеральный директор М1 Сергей Перцев. – Концепция главной музыкальной премии M1 Music Awards в этом году – четыре сезона. Мы считаем, что наше нововведение – почетные ордена M1 Music Awards – будут стимулировать украинский шоу-бизнес на победы в течение всего года. Вручаться они будут, как и статуэтки M1 Music Awards, по результатам рейтингов телесмотрения за определенный сезон – зима, весна, лето и осень».

Уже 9 марта мы узнаем победителей M1 Music Awards сезона зима – 2017/2018, а пока канал готов огласить список номинантов:

1. Номинация «Клип зимы»

Олег Винник – «Як жити без тебе»

Оля Полякова – «Бывший»

NK – «#этомояночь»

2. Номинация «Певец зимы»

Олег Винник

Макс Барских

MONATIK

3. Номинация «Певица зимы»

Alyosha

NK

Оля Полякова

4. Номинация «Группа зимы»

ТіК

DZIDZIO

«Время и Стекло»

5. Номинация «Проект зимы»

Quest Pistols Show ft. Constantine

ПТП ft. ПЗТ

Rumberos ft. Harun Erkezen

Победителем в номинации «Зритель зимы» станет самый активный пользователь мобильного приложения Teleportal во вкладке М1.

А от себя добавлю: главное – чтобы артистов хватило на такое количество номинаций.