Телеканал «Интер» уличили в плагиате

Сотрудники издания Bird in flight попросили флориста Оксану Чух сделать букеты из мусора, а сами, в свою очередь, сфотографировали каждый уникальный букет. Спустя некоторое время программа «Подробности» показала сюжет об Оксане, использовав идею с букетами из мусора и не упомянув ее автора – издание Bird in flight.
Главный редактор издания Евгений Сафонов на своей страничке в Facebook рассказал все, что думает по этому поводу.
Мы попросили у пресс-службы телеканала «Интер» комментарий в связи со сложившейся ситуацией и ждем ответа.