Телеканал «Интер» уличили в плагиате

Сотрудники издания Bird in flight попросили флориста Оксану Чух сделать букеты из мусора, а сами, в свою очередь, сфотографировали каждый уникальный букет. Спустя некоторое время программа «Подробности» показала сюжет об Оксане, использовав идею с букетами из мусора и не упомянув ее автора – издание Bird in flight.