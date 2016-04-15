Телеканал «1+1» ищет песню для гимна фестиваля «Де кіно»

Мальчишки и девчонки, а также их родители! Саундтрек придумать не хотите ли? Телеканал «1+1» решил обратиться к народу за помощью в выборе подходящей песни для гимна фестиваля короткого метра «Де кіно». Единственное, что требуется, это ответить на вопрос: «А какая украинская песня/группа у вас ассоциируется с украинским кино?» За самый лучший ответ обещают приз.

Об этом у себя на страничке в Facebook написала руководитель PR-департамента «1+1 медиа» Светлана Павелецкая.