Текст дня: о фактчекинге и отчете Freedom House в украинских СМИ

«Жила-була собі одна країна. Країна називалась Україною. Так вийшло, що в країни була дуже, скажімо прямо, й...та сусідка, яка віджала в країни шмат території. І була собі міжнародна організація (Freedom House. – Прим. «Дуся»), яка оцінювала рівень свободи в світі. Міжнародна організація оцінювала рівень свободи навіть на окупованих територіях. І позначала міжнародна організація території, де рівень свободи був дуже паршивим, фіолетовим кольором.

Міжнародній організації було до звізди, кому належить територія, де низький рівень свободи. Вона просто позначала низький рівень свободи фіолетовим кольором, ото й усе. Міжнародна організація оцінювала тільки ті території, кордони яких були достатньо стабільними, аби оцінити їх в межах одного року. Організація на своєму сайті прямим текстом про це писала, як писала і про те, що не може впливати на те, хто заправляє на території. Якщо територія спірна чи окупована, міжнародна організація вказувала це у себе на сайті.

І все було б в міжнародної організації добре, якби в одній країні на ім'я Україна не було тупого депутата (Владимир Арьев. – Прим. «Дуся»), який раніше був журналістом. Пікантність ситуації створив один прикрий факт. Тупий народний депутат не вмів читати. Інститут журналістики, випускником якого був депутат, втім, славився випускниками, які не вміють читати, тому, любі друзі, не дивуйтесь, будь ласка».