Текст дня: о фактчекинге и отчете Freedom House в украинских СМИ

Журналист и политолог Галина Герасим – о том, как популярные украинские издания осветили последний отчет Freedom House об уровне свободы в мире и не заглянули на сайт организации для проверки фактов.
«Жила-була собі одна країна. Країна називалась Україною. Так вийшло, що в країни була дуже, скажімо прямо, й...та сусідка, яка віджала в країни шмат території. І була собі міжнародна організація (Freedom House. – Прим. «Дуся»), яка оцінювала рівень свободи в світі. Міжнародна організація оцінювала рівень свободи навіть на окупованих територіях. І позначала міжнародна організація території, де рівень свободи був дуже паршивим, фіолетовим кольором.
Міжнародній організації було до звізди, кому належить територія, де низький рівень свободи. Вона просто позначала низький рівень свободи фіолетовим кольором, ото й усе. Міжнародна організація оцінювала тільки ті території, кордони яких були достатньо стабільними, аби оцінити їх в межах одного року. Організація на своєму сайті прямим текстом про це писала, як писала і про те, що не може впливати на те, хто заправляє на території. Якщо територія спірна чи окупована, міжнародна організація вказувала це у себе на сайті.
І все було б в міжнародної організації добре, якби в одній країні на ім'я Україна не було тупого депутата (Владимир Арьев. – Прим. «Дуся»), який раніше був журналістом. Пікантність ситуації створив один прикрий факт. Тупий народний депутат не вмів читати. Інститут журналістики, випускником якого був депутат, втім, славився випускниками, які не вміють читати, тому, любі друзі, не дивуйтесь, будь ласка».
«Тупий народний депутат зайшов на сайт міжнародної організації і побачив там, що Україна розфарбована жовтеньким кольором, а нахабна сусідка і територія, яку віджала нахабна сусідка, – фіолетові.
Не потрудившись навіть подивитись на решту карти світу, а тим більше ознайомитись з методологією міжнародної організації чи прочитати, як та у своєму репорті тричі чорним по білому написала, що окупована територія – окупована, що вона позначає спірні території зірочками і описує окремо, що кольори на карті означають рівень свободи, а не належність території, народний депутат настрочив гнівний пост у фейсбук.
Бистрі на розправу фоловери народного депутата обізвали міжнародну організацію агентами ФСБ, розказали, що пора гнати ту організацію з України поганими тряпками, і взагалі, жизнь – боль, жизнь – боль. І все б нічого, тупість – це така профдеформація українського народного депутата і його підписників, але за своїм колишнім колегою свєжий і ах...й факт про те, що «"Фрідом Хауз" замалював Крим в один колір з Росією», повторила купа українських журналістів.
Шановні журналісти, ви, я перепрошую, геть о...ли?Це ж даже нікому дзвонити не треба – досить на три хвилини залізти на сайт «Фрідом Хауза». А потім ці всі «Дзеркала тижня» і «Нові врємєна» позиціонують себе як видання для інтелектуалів. Нє нада так».
Галина Герасим отметила, что не проверили факты такие издания, как «Новое Время», «Зеркало Недели», Gazeta.ua, УНИАН, УП, ТСН.
В частности, о заметке издания «Новое время» Герасим написала следующее: «"Международная правозащитная организация Freedom House в отчете «Популисты и автократы: Двойная угроза глобальной демократии» показала мировую карту, на которой украинский Крым изображено в составе России". Нагла брехня, я лічно перевірила – там на Криму стоїть зірочка. Знаєте, що вона означає? Спірну, бл...ь, територію».
Gazeta.ua: «У вас така сама нахабна брехня в заголовку. «Правозахисники з Freedom House визнали Крим російським» – це, бл...ь, взагалі що таке? Давайте зіграємо в гру – ви мені покажете, де вони це роблять, а я в вас попрошу вибачення. Але я вам вже кажу, не попрошу, бо ви чм...ки, які не вміють перевірять елементарні факти».
«Зеркало Недели»: «"Freedom House разместила карту с Крымом одного цвета с Россией"... А знаєте, що там ще одного кольору з Росією? Китай, бл...ь. Може, ви і про це новину напишете? Підпис до картинки у вас п...ц, кстатє, Крим там нікуди не прикріплений. Як і Китай, мєждупрочєм».