ТЕЛЕКРИТИКА

Тейлор Свифт планирует заработать на своих кошках

Дуся

Певица зарегистрировала имена своих питомцев в качестве торгового знака.


В июне поп-звезда обратилась за официальным подтверждением бренда Meredith And Olivia Swift. В планах Свифт выпускать продукцию с изображением своих любимых кошек под фирменным брендом.

Тейлор Свифт с питомцами

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На официальном сайте уже можно приобрести футболки, серьги, ручки и наклейки с портретами Оливии и Мередит. Инсайдеры добавляют, что новый бренд будет также связан с участием Тейлор в экранизации мюзикла «Кошки», а самих любимиц звезды покажут в новом телешоу.

Примечательно, что мерч с изображениями кошек Свифт уже появлялся в фильме «Дэдпул 2».

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В сети шустрые предприниматели не гнушаются выставлять в своих магазинах вот такие фото (конечно, без ведома самого Райана Рейнольдса).

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Необычные имена питомцев – дань любви Тейлор Свифт к популярным сериалам «Анатомия страсти» и «Закон и порядок». Мередит названа в честь доктора Мередит Грей, а Оливия – в честь детектива Оливии Бенсон.

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