Тейлор Свифт планирует заработать на своих кошках

На официальном сайте уже можно приобрести футболки, серьги, ручки и наклейки с портретами Оливии и Мередит. Инсайдеры добавляют, что новый бренд будет также связан с участием Тейлор в экранизации мюзикла «Кошки», а самих любимиц звезды покажут в новом телешоу.

Примечательно, что мерч с изображениями кошек Свифт уже появлялся в фильме «Дэдпул 2».