Tayanna устроила конкурс мокрых футболок в новом клипе

Клипмейкер Алан Бадоев всерьез взялся за свою музу Tayanna (она же Татьяна Решетняк) и представил четвертый клип на песню «Не люби».

Утонченный образ певицы в белом платье и постоянное присутствие в кадре воды превратили видео в эротику, завораживающую своей чистотой и невинностью.

«Для меня важно видеть каждый вдох и выдох Tayanna, – рассказывает Бадоев. – В этом ролике мы показываем, как героиня сдерживает эмоции, заглушая крик выпитой водой, обретает силы и красоту, танцует на стекле, не чувствуя боли».