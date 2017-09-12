ТЕЛЕКРИТИКА

Татьяну Рамус наградили в Венеции

Дуся
Телеведущая и дизайнер Татьяна Рамус побывала в Венеции, где под патронатом Фонда Маззолени ей вручили награду, как международному деятелю искусства. Об этом Татьяна написала у себя на странице в Facebook.

"9 сентября в Венеции состоялась Торжественная церемония награждения деятелей искусства, кино и предпринимательства под патронатом Фонда Маззолени. Покровитель вечера Mario Mazzoleni вручил награды деятелям искусства, кино и всемирно известным предпринимателям. Мне было приятно получить Award Fondazione Mazzoleni for international Artist и я посвящаю его #artramus команде и всем тем кому нравится мое творчество", - поделилась ведущая.

Также Татьяна показала фотографии с торжественного мероприятия у себя на странице в Instagram.

#venice #artramus

Допис, поширений Tanya Ramus (@tatyanaramus)

Напомню, в 2012 Татьяна Рамус основала бренд #ARTRAMUS, который объединил в себе современное искусство и высокую моду.

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