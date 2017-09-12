Татьяну Рамус наградили в Венеции

"9 сентября в Венеции состоялась Торжественная церемония награждения деятелей искусства, кино и предпринимательства под патронатом Фонда Маззолени. Покровитель вечера Mario Mazzoleni вручил награды деятелям искусства, кино и всемирно известным предпринимателям. Мне было приятно получить Award Fondazione Mazzoleni for international Artist и я посвящаю его #artramus команде и всем тем кому нравится мое творчество", - поделилась ведущая.

Также Татьяна показала фотографии с торжественного мероприятия у себя на странице в Instagram.