Татьяна Решетняк показала милое фото сына

«З сьогоднішнього дня я почну викладати фотографії людей, яких я люблю і яким я вдячна, – пишет Татьяна. – Так би мовити, тиждень вдячності. Першим є мій син Даніель, моє сонце, мій всесвіт, моє життя, моє все, мої вітрила, мій океан, моя кожна клітинка і подих. Не вистачить не те що слів, а й думок, щоб описати, що я відчуваю, коли дивлюся на нього. Дякую тобі, сину, моя рідна дитино, за те, що прийшов навчити мене, як жити повинна, як виростеш – обійми мене».

Заглавное фото: Максим Лисовой