Татьяна Мацкевич заявила, что до нее в Латвии не было моделей «плюс»

По мнению модели, любая девушка может чувствовать себя уверенно и добиваться собственных целей, если будет должным образом относиться к своему телу и следовать нескольким правилам.

«Нужно научится «слышать» комплименты, ведь многие женщины воспринимают их как лесть, – отмечает Татьяна. – Когда мне раньше говорили, что я хорошо выгляжу, я думала, что это сказано только ради какой-то выгоды».

Модель также посоветовала женщинам проводить самоанализ и начать верить в себя.

«Женщине нужно уметь подать себя, – говорит Мацкевич. – Но надо учитывать, что пышные девушки выглядят всегда старше своих лет. У меня есть знакомая, которая работает стилистом по волосам. Она набрала вес после болезни – и у нее начали развиваться комплексы, после чего она стала одеваться в разные балахоны. Так делать не стоит, ведь есть много стильной одежды, которая позволят женщине с формами выглядеть безупречно».

Напомним, 4 сентября в 21:30 на телеканале "1+1" выйдет первый выпуск второго сезона проекта «Модель XL», судьями которого станут Татьяна Мацкевич, Екатерина Осадчая, Андре Тан и Богдан Юсипчук. Каждый вторник участницы с пышными формами будут проходить новые испытания и доказывать, что естественная красота - это привлекательно и сексуально.