Татьяна Мацкевич заявила, что до нее в Латвии не было моделей «плюс»

Судья проекта «Модель XL» и известная латвийская модель стала лицом обложки издания «Телескоп». В интервью журналу Мацкевич рассказала о том, как стала первопроходцем в латвийском движении plus size, а также дала совет женщинам с пышными формами.
По словам Татьяны Мацкевич, ее путь в модельный бизнес начался со съемки для каталогов одежды. Она несколько раз пыталась подписать контракт с модельными агентствами, но поняла, что латвийская индустрия моды не бьла готова к моделям с пышными формами.
«Нужно учитывать, что в то время понятие «модель plus size» в Латвии не существовало, и я приняла для себя решение начать это направление в своей стране, ведь по-другому у меня не было перспектив развития карьеры, – говорит Мацкевич. – Именно тогда я основала движение бодипозитива в Латвии и начала рассказывать людям, что это нормально, что не все девушки худые».
«Нужно научится «слышать» комплименты, ведь многие женщины воспринимают их как лесть, – отмечает Татьяна. – Когда мне раньше говорили, что я хорошо выгляжу, я думала, что это сказано только ради какой-то выгоды».
Модель также посоветовала женщинам проводить самоанализ и начать верить в себя.
«Женщине нужно уметь подать себя, – говорит Мацкевич. – Но надо учитывать, что пышные девушки выглядят всегда старше своих лет. У меня есть знакомая, которая работает стилистом по волосам. Она набрала вес после болезни – и у нее начали развиваться комплексы, после чего она стала одеваться в разные балахоны. Так делать не стоит, ведь есть много стильной одежды, которая позволят женщине с формами выглядеть безупречно».
Напомним, 4 сентября в 21:30 на телеканале "1+1" выйдет первый выпуск второго сезона проекта «Модель XL», судьями которого станут Татьяна Мацкевич, Екатерина Осадчая, Андре Тан и Богдан Юсипчук. Каждый вторник участницы с пышными формами будут проходить новые испытания и доказывать, что естественная красота - это привлекательно и сексуально.