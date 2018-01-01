Тапки как фетиш: Ким Кардашьян высмеяла мужа за любимую часть гардероба

Мы еще не успели отойти от модных луков Канье Уэста и Ким Кардашьян на свадьбе рэпера 2 Chainz, где все внимание было приковано к их нарядам, а не к молодоженам, как они порадовали свежим видео. В ролике показана довольно странная любимая вещь рэпера.

Ким Кардашьян высмеяла своего мужа за слишком маленький размер обуви. Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» опубликовала видео в stories Instagram-аккаунта, где Уэст идет в белых носках и тапочках из коллекции своего бренда Yeezy.