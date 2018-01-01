ТЕЛЕКРИТИКА

Тапки как фетиш: Ким Кардашьян высмеяла мужа за любимую часть гардероба

Дуся

Кажется, звездная пара пытается максимально акцентировать внимание поклонников на шлепанцах из коллекции бренда Yeezy.


Мы еще не успели отойти от модных луков Канье Уэста и Ким Кардашьян на свадьбе рэпера 2 Chainz, где все внимание было приковано к их нарядам, а не к молодоженам, как они порадовали свежим видео. В ролике показана довольно странная любимая вещь рэпера.

Ким Кардашьян высмеяла своего мужа за слишком маленький размер обуви. Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» опубликовала видео в stories Instagram-аккаунта, где Уэст идет в белых носках и тапочках из коллекции своего бренда Yeezy.

«Итак, главный вопрос: подходит ли тебе этот размер? – пишет Ким. – Это то, что все хотят знать. Какого они размера?»

В конце видео Канье разворачивается к супруге, показывая, что тапки ему действительно малы.

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