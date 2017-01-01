Танцующий миллионер обжегся

Не очень хорошо поступил итальянский миллионер Джанлука Вакки, не вернув банку десять миллионов евро кредита. Теперь имущество бизнесмена арестовано именно на эту сумму. Под арест попали виллы, яхты и различные акции, принадлежащие итальянцу.

Как отмечают в прессе, Джанлука только официально считается предпринимателем, однако на деле бизнесом не занимается. А богатство 50-летнего Вакки связано с бизнесом его семьи, которая управляет компанией по разработке и производству машин для упаковки медпрепаратов, косметики, чая и кофе. По слухам, ему платят пять миллионов евро в год за то, чтобы он не вмешивался в управление.

Джанлука Вакки – звезда Instagram, где у него 11 миллионов подписчиков. В соцсети он публикует снимки, которые показывают его богемный образ жизни, а также видео со своими зажигательными танцами. В сети Вакки прозвали «танцующий миллионер».

В мае нынешнего года итальянец приезжал в Киев, где выступал с диджей-сетом в одном из столичных ночных клубов. Видимо, уже тогда положение прожигателя жизни было не совсем радужным.