«Танцуй, тетя, атятя»: MOZGI представили новый убийственный вирусный трек

Группа MOZGI решила сделать особенный подарок своим поклонницам и презентовала танцевальный трек «Атятя».

Потап называет «Атятя» «убийственным вирусным треком», в котором заключены все эмоции, возникающие в одну секунду: «Атятя» – это состояние души, когда веселье только начинается, тебе хорошо здесь и сейчас, и ты не думаешь, что за этим последует».

Аранжировкой сингла занимался Позитив: «Мы давно хотели поиграть со звукосочетаниями и записали «Атятя» в необычном vintage-house-звучании, копирующем оригинальные звуки синтезаторов и драм-машин 90-х».