ТЕЛЕКРИТИКА

Танька и Володька из одноименного шоу снялись в музыкальном клипе

Дуся

Несколько дней назад музыкальная группа «ВИА Кипяток» презентовали клип на новую комедийную песню «Синя смужка трусів», заручившись поддержкой актеров популярного скетч-шоу.


В центре сюжета находится тернопольская юмористка Татьяна Песик, которая играет девушку из провинциального городка, не очень обремененную чувством стиля. Тернопольские мужчины, среди которых и партнер Песик по шоу «Танька и Володька» Тарас Стадницкий, падают к ногам девушки. Они готовы танцевать, петь, бросать невест прямо на пол и даже отдать свою шаурму за один только взгляд на синюю полоску ее трусов.

Тот факт, что клип за несколько дней подобрался к отметке в миллион просмотров, говорит об одном: тема, выбранная коллективом, является весьма актуальной для наших широт.

Пользователям сети пришлась по душе работа группы «ВИА Кипяток», о чем свидетельствуют комментарии.

«Теперь на корпоративах будет звучать «Синя смужка», а не «Цвет настроения синий». Мне очень зашло!» – пишет один из них, вспомнив хит Филиппа Киркорова, который уже приелся слушателям.

Кроме того, большинство просмотревших видео являются жителями Тернополя, и они, видимо, решили поддержать земляков.

Юмористы 29-летняя Татьяна Песик и 34-летний Тарас Стадницкий являются партнерами по скетч-шоу «Танька і Володька». И если Тарас уже давно женат и имеет двух красивых дочерей, то Татьяна еще в поисках того единственного.

Статьи по теме

Главное в разделе

Дуся

Павел Зибров бросил вызов беременной Валентине Хамайко

Дуся

Чертова обида: кинозвезда 80-х ограбила студию в Нью-Йорке

Популярное на Телекритике



Общество

Что говорили в защиту Олега Сенцова Лозница, Занусси и Вендерс

Дуся

Хайпанула не по-детски: Марченко примет участие в «Танцях з зірками»

Бизнес

Все, что нужно знать о новом сезоне проекта «Танці з зірками»

Дуся

Павел Зибров бросил вызов беременной Валентине Хамайко