Танька и Володька из одноименного шоу снялись в музыкальном клипе

Тот факт, что клип за несколько дней подобрался к отметке в миллион просмотров, говорит об одном: тема, выбранная коллективом, является весьма актуальной для наших широт.

Пользователям сети пришлась по душе работа группы «ВИА Кипяток», о чем свидетельствуют комментарии.

«Теперь на корпоративах будет звучать «Синя смужка», а не «Цвет настроения синий». Мне очень зашло!» – пишет один из них, вспомнив хит Филиппа Киркорова, который уже приелся слушателям.

Кроме того, большинство просмотревших видео являются жителями Тернополя, и они, видимо, решили поддержать земляков.

Юмористы 29-летняя Татьяна Песик и 34-летний Тарас Стадницкий являются партнерами по скетч-шоу «Танька і Володька». И если Тарас уже давно женат и имеет двух красивых дочерей, то Татьяна еще в поисках того единственного.