Святослав Вакарчук со сцены поблагодарил российского журналиста

В это воскресенье, 2 апреля, в Праге состоялся концерт группы «Океан Эльзы», на котором Святослав Вакарчук обратился со сцены к российскому журналисту. Певец поблагодарил своего старого друга Михаила Козырева за то, что он много лет назад был первым, кто поставил на российской радиостанции песню «Океан Эльзы».

Видео с обращением Святослава выложил на своей странице в Facebook сам Козырев.