Святослав Вакарчук со сцены поблагодарил российского журналиста

В это воскресенье, 2 апреля, в Праге состоялся концерт группы «Океан Эльзы», на котором Святослав Вакарчук обратился со сцены к российскому журналисту. Певец поблагодарил своего старого друга Михаила Козырева за то, что он много лет назад был первым, кто поставил на российской радиостанции песню «Океан Эльзы».
Видео с обращением Святослава выложил на своей странице в Facebook сам Козырев.
«Мы знаем, что сегодня приехало много наших поклонников из России, – говорит Вакарчук. – Спасибо им за это. В этом зале сегодня присутствует человек, который когда-то сделал так, чтобы очень много людей на земле вне Украины полюбили украинский язык в песнях группы «Океан Эльзы». Он когда-то первый поставил на радио песню, которую мы сейчас сыграем… В стране, где украинский язык всерьез не слушали. Но он сделал так, чтобы это стало модно. Это Миша Козырев. Миша, спасибо тебе».
К слову, Козырев является бывшим генеральным продюсером российской радиосстанции «Наше радио», в эфире которой раньше часто звучали песни «ОЭ».
Фото: facebook.com/misha.kozyrev
Статьи по теме
- Женя Галич: «Хлывнюк попросил меня не зазнаваться, а Вакарчук – поработать над английским»
- «Всем разумным людям и так все понятно»: Святослав Вакарчук прокомментировал запрет «Дождя»
- Вакарчук со слезами на глазах исполнил песню в память о Шеремете
- Участница «Голосу країни» довела Вакарчука до слез (ВИДЕО)