ТЕЛЕКРИТИКА

Святослав Вакарчук со сцены поблагодарил российского журналиста

Дуся

В это воскресенье, 2 апреля, в Праге состоялся концерт группы «Океан Эльзы», на котором Святослав Вакарчук обратился со сцены к российскому журналисту. Певец поблагодарил своего старого друга Михаила Козырева за то, что он много лет назад был первым, кто поставил на российской радиостанции песню «Океан Эльзы».

Видео с обращением Святослава выложил на своей странице в Facebook сам Козырев.

«Мы знаем, что сегодня приехало много наших поклонников из России, – говорит Вакарчук. – Спасибо им за это. В этом зале сегодня присутствует человек, который когда-то сделал так, чтобы очень много людей на земле вне Украины полюбили украинский язык в песнях группы «Океан Эльзы». Он когда-то первый поставил на радио песню, которую мы сейчас сыграем… В стране, где украинский язык всерьез не слушали. Но он сделал так, чтобы это стало модно. Это Миша Козырев. Миша, спасибо тебе».

К слову, Козырев является бывшим генеральным продюсером российской радиосстанции «Наше радио», в эфире которой раньше часто звучали песни «ОЭ».

Фото: facebook.com/misha.kozyrev



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