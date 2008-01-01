Священник из шоу «Голос країни» в четвертый раз стал отцом

Участник команды Тины Кароль в проекте «Голос країни 7» Александр Клименко в четвертый раз стал отцом. Радостное событие в семье священника произошло в этот понедельник, 3 апреля. Как сообщает TSN.UA, жена отца Александра Светлана родила дочь. Имя малышке родители пока не придумали.

Александр Клименко признался, что его старшие дети еще не видели сестренку, а сам священник не отходит от жены.

«Дети молились вместе с бабушками, – говорит отец Александр. – Малышня у нас разговорчивая, уже всем рассказали».