ТЕЛЕКРИТИКА

Священник из шоу «Голос країни» в четвертый раз стал отцом

Дуся

Участник команды Тины Кароль в проекте «Голос країни 7» Александр Клименко в четвертый раз стал отцом. Радостное событие в семье священника произошло в этот понедельник, 3 апреля. Как сообщает TSN.UA, жена отца Александра Светлана родила дочь. Имя малышке родители пока не придумали.

Александр Клименко признался, что его старшие дети еще не видели сестренку, а сам священник не отходит от жены.

«Дети молились вместе с бабушками, – говорит отец Александр. – Малышня у нас разговорчивая, уже всем рассказали».

Отец Александр с женой Светланой, детьми Давидом и Аней и родителями

Фото: 1plus1.ua

По словам участника «Голосу країни», его жена считает, что дочь больше похожа на папу.

«Когда подрастет, тогда уже будет видно, но все говорят, что похожа на меня – такая же черноволосая, как и я», – признался Александр Клименко.

Напомню, в прошлом выпуске шоу  Александр Клименко довел Катю Chilly до слез.

Заглавное фото: Максим Лисовой



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