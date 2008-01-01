Священник из шоу «Голос країни» в четвертый раз стал отцом

Участник команды Тины Кароль в проекте «Голос країни 7» Александр Клименко в четвертый раз стал отцом. Радостное событие в семье священника произошло в этот понедельник, 3 апреля. Как сообщает TSN.UA, жена отца Александра Светлана родила дочь. Имя малышке родители пока не придумали.
Александр Клименко признался, что его старшие дети еще не видели сестренку, а сам священник не отходит от жены.
«Дети молились вместе с бабушками, – говорит отец Александр. – Малышня у нас разговорчивая, уже всем рассказали».
По словам участника «Голосу країни», его жена считает, что дочь больше похожа на папу.
«Когда подрастет, тогда уже будет видно, но все говорят, что похожа на меня – такая же черноволосая, как и я», – признался Александр Клименко.
Напомню, в прошлом выпуске шоу Александр Клименко довел Катю Chilly до слез.
Заглавное фото: Максим Лисовой
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