«Светская жизнь. Год Голоса»: на «1+1» выходит фильм о «служебном романе» Осадчей и Горбунова

Друзья, если вам не терпится узнать закулисье шоу «Голос країни» и «Голос.Діти», то уже в воскресенье на канале «1+1» выйдет спецпроект «Светская жизнь. Год Голоса».

Создатели фильма раскроют интересные закулисные тайны «Голосу країни». Впервые ведущие Катерина Осадчая и Юрий Горбунов откровенно расскажут, как на шоу родилась их семья. Юрий Горбунов признается, к каким уловкам прибегал, чтобы покорить сердце Катерины Осадчей, а телеведущая поделится секретами, как без отрыва от производственного процесса до девятого месяца проходила ее беременность. Тренеры и участники также вспомнят свои эмоции и впечатления, когда узнали о служебном романе Катерины и Юрия. Потап объяснит, почему не верил в него до последнего, а Тина Кароль расскажет, почему известие о рождении сына в молодой семье может спровоцировать настоящий бэби-бум на проекте.