Светлану Вольнову кормит Instagram

В своем посте Вольнова спрашивает совета от подписчиков по поводу ведении профилей в социальных сетях и задумывается о принятии на работу специально обученного человека, который поможет вести социальные аккаунты. Правда Светлана переживает, что в таком случае она может потерять тесную связь со своими читателями.

"Некоторые публичные люди берут на работу "копирайтеров" , чтобы писали тексты . Фотографы делают фотосессии для инстаграмма за один день на 3 недели вперёд . Но лично мне это как- то не по сердцу . Какая- то погоня за подписчиками получается., в не искренне общение с друзьями . Что вы думаете по этому поводу ?", - размышляет телеведущая.

Возможно могу ошибаться, но размещая рекламу у себя на странице за еду, слова об искренности теряют смысл. Да и хороший помощник Светлане не помешал бы, ведь кому-то нужно следить за пунктуацией, орфографией и качеством выкладываемого контента.