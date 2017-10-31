Светлану Лободу в России назвали проституткой

Летели утром в самолете, довольно странной девушкой, с хорошо накачанными губами закутанной в капюшон , во время полёта девушка просила стюардессу сделать мотор потише.Мешает спать. Васильева решила, что это дорогая проститутка по вызову... к депутатам пермского законодательного собрания. Вечером, смеясь рассказала об этом случае нашему прокатчику Андрею за столом ресторана. Андрюша назвал имя таинственной незнакомки , это оказалась певица с Украины. Танечка очень смутилась #садальский #пермь #пермскийкрай #эстрада #концерт #эстрада #васильева #богданова #станиславсадальский
«Летели утром в самолете с довольно странной девушкой, с хорошо накачанными губами, закутанной в капюшон, – пишет Садальский. – Во время полета девушка просила стюардессу сделать мотор потише. Мешает спать».
Странная просьба и вызывающая внешность сыграли не на руку Светлане, и актриса Васильева пришла к выводу, что девушка в самолете является проституткой и по вызову летит к пермским депутатам.
Позднее, по словам артиста, Васильева поделилась своими наблюдениями с их прокатчиком. «Вечером, смеясь, рассказала об этом случае нашему прокатчику Андрею за столом ресторана, – говорит актер. – Андрюша назвал имя таинственной незнакомки, это оказалась певица с Украины. Танечка очень смутилась».
Подписчики Садальского не успокоились и решили перепроверить информацию. Сравнив концертный график Светланы Лободы в России, они пришли к выводу, что «дорогой проституткой» оказалась именно она.
В комментариях к посту российского актера поклонники Лободы высказали надежду, что насчет мотора она все же пошутила.
Хочу заметить, что я не являюсь поклонницей разных конспирологических теорий, но, возможно, эта история является обычным пиаром певицы в связи с недавним переходом Светланы в другое агентство.
Друзья , спешу сообщить радостную для меня новость. Мы завершили сотрудничество в сфере PR с Михаилом Ясинским и компанией secret service и возобновили наши давние тёплые отношения с @yulattt Юла и компанией для меня это особенно приятно т к мы являемся частью одной семьи и работать в таком коллективе , когда рядом только родные люди - то, чего мне всегда хотелось. come back to the family @yulattt @anatoliyanatolich @monatik_official @natellakrapivina