Светлану Лободу в России назвали проституткой

«Летели утром в самолете с довольно странной девушкой, с хорошо накачанными губами, закутанной в капюшон, – пишет Садальский. – Во время полета девушка просила стюардессу сделать мотор потише. Мешает спать».

Странная просьба и вызывающая внешность сыграли не на руку Светлане, и актриса Васильева пришла к выводу, что девушка в самолете является проституткой и по вызову летит к пермским депутатам.

Позднее, по словам артиста, Васильева поделилась своими наблюдениями с их прокатчиком. «Вечером, смеясь, рассказала об этом случае нашему прокатчику Андрею за столом ресторана, – говорит актер. – Андрюша назвал имя таинственной незнакомки, это оказалась певица с Украины. Танечка очень смутилась».

Подписчики Садальского не успокоились и решили перепроверить информацию. Сравнив концертный график Светланы Лободы в России, они пришли к выводу, что «дорогой проституткой» оказалась именно она.

В комментариях к посту российского актера поклонники Лободы высказали надежду, что насчет мотора она все же пошутила.

Хочу заметить, что я не являюсь поклонницей разных конспирологических теорий, но, возможно, эта история является обычным пиаром певицы в связи с недавним переходом Светланы в другое агентство.