Светлану Лободу не узнала дочь

Последние несколько недель выдались очень насыщенными у Светланы Лободы: певица посетила два крупных фестиваля – в Баку и Санкт-Петербурге.

По словам Светланы, такой напряженный график негативно сказывается на ее семье. Так, двухмесячная дочь украинской певицы перестала узнавать свою маму.

«Я вчера приехала домой, а она увидела меня и начала плакать, потому что мамы не было неделю дома и она меня не узнала, – рассказала Лобода. – Я была в ужасе. Мне понадобилось 15 минут, чтобы дать ей понять, что это я, твоя мамочка, просто у меня много работы».

Напомним, что работа украинской артистки крепко и неразрывно связана с гастролями в России и получении там соответствующих наград. Лобода настолько зависима от этих премий, что спустя несколько дней после появления малышки на свет вынуждена была улететь на вручение статуэтки от МУЗ-ТВ.

По словам певицы, детям артистов очень не везет, так как они постоянно лишены внимания родителей. Лобода также рассказала, какое прозвище у ее маленькой дочки: дома ее нежно называют Тилей (полное имя Тильда. – Прим. ред.). Многие поклонники певицы считают, что звезда родила малышку от Тилля Линдеманна, лидера группы Rammstein, однако Светлана пока не подтверждает эту информацию.

По сообщениям некоторых СМИ, после пополнения в семье Лобода подняла цену за выступления. В окружении артистки поговаривают, что частный концерт артистки теперь стоит 50 тысяч евро.