ТЕЛЕКРИТИКА

Светлану Крюкову задержали в аэропорту

Дуся
Заместителя главного редактора издания "Страна.UA" Светлану Крюкову задержали в аэропорту Борисполь - при пересечении границы из Амстердама. Об этом она написала на странице в Facebook.

"Только что пограничники задержали меня в аэропорту Борисполь - при пересечении границы из Амстердама. Сотрудник службы забрал паспорт и группой отправились изучать обстоятельства. Сижу в компании с иностранными гражданами. Причину не называют. Жду, опаздываю на тренировку.", - написала Крюкова.

Также она уточнила, что целью поездки были съемки в фэшн-проекте нидерландской рекламной компании.

В комментариях к посту пользователи советуют Светлане позвать адвокатов.

Несколькими минутами ранее, журналистка поделилась историей, как на рейсе Киев-Варшава к ней подсел бородатый мужчина и назвал "шпионкой".

Как говорится в таких случаях: "Совпадение? Не думаю"

Напомню, ранее Светлана Крюкова попала в базу сайта "Миротворец", ее обвинили в нарушении государственной границы в "Шегини", когда экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прошел через границу.

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