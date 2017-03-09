Светлана Лобода взлетела на сольном концерте во Дворце спорта

Сколько шуму и гаму было вокруг концерта Светланы Лободы в столичном Дворце спорта. Напомню, что незадолго до мероприятия возник скандал и даже судебное разбирательство между представителями певицы и съемочной группой телеканала «1+1». Но концерт состоялся. Более того, как говорят СМИ, он прошел на уровне лучших мировых шоу. Я на концерте не присутствовала, но судя по Instagram Лободы, могу сказать, что было много света, пиротехники, а еще живой то ли робот, то ли инопланетянин и абсолютно сумасшедшая сцена. И самое главное – певица повторила недавний успех Lady Gaga и тоже взлетела над сценой и зрителями.
Признаюсь, я на месте Светы умерла бы со страху!