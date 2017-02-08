Светлана Лобода стала редактором российского журнала

Оказывается, певица Светлана Лобода умеет не только петь и ругаться с Тиной Кароль, но еще и писать статьи. Российское издание Hello! предложило Светлане в феврале стать приглашенным редактором онлайн-версии журнала. Певица рассказала об этом на своей страничке в Instagram.
«Сегодня я попробую себя в роли редактора сайта hello.ru, – пишет Лобода. – Весь февраль с вами на связи. Кто еще не прочел мою первую колонку, ищите ее на сайте hellomagazine.com».
Не исключено, что Светлану затянет, а там того и гляди еще и книжку выпустит.
Заглавное фото: facebook.com/loboda.official