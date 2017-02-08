Светлана Лобода стала редактором российского журнала

«Сегодня я попробую себя в роли редактора сайта hello.ru, – пишет Лобода. – Весь февраль с вами на связи. Кто еще не прочел мою первую колонку, ищите ее на сайте hellomagazine.com».

Не исключено, что Светлану затянет, а там того и гляди еще и книжку выпустит.

Заглавное фото: facebook.com/loboda.official