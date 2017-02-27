Светлана Лобода снялась в сексуальной фотосессии для глянца

«В детстве я, конечно, не была столь вдохновлена. Музыка – это тяжелый труд, порой приходила домой с синяками на спине, потому что педагог показывал прямо на мне, как надо правильно нажимать на клавиши. А он был очень строгим преподавателем, и упрямо ставил мне руку, так сильно и усердно, что на спине оставались следы», - поделилась Лобода.

В интервью глянцу Лобода рассказала о том, как начала заниматься музыкой.