Светлана Лобода снялась в сексуальной фотосессии для глянца

Певица Светлана Лобода приняла участие в новой фотосессии для издания «Караван историй». Артистка украсила мартовскую обложку журнала.
На черно-белых фото Лобода предстает в соблазнительном образе. Певица позировала фотографам в телесном боди, а также пушистой шубе и блестящем пиджаке. Как сообщает TSN.UA.
В интервью глянцу Лобода рассказала о том, как начала заниматься музыкой.
«В детстве я, конечно, не была столь вдохновлена. Музыка – это тяжелый труд, порой приходила домой с синяками на спине, потому что педагог показывал прямо на мне, как надо правильно нажимать на клавиши. А он был очень строгим преподавателем, и упрямо ставил мне руку, так сильно и усердно, что на спине оставались следы», - поделилась Лобода.
Также артистка вспомнила, где проводила летние каникулы в детстве и как не любила козье молоко.
«Практически все свое детство - и лето, и осень - я проводила в селе Лукашовка Черкасской области. Сколько себя помню, меня заставляли пить козье молоко, ведь это лучшее, что может быть для женского здоровья. Конечно, я его не любила, поэтому перед каждым завтраком, обедом и ужином с грустью смотрела на свой стакан и ждала, когда дедушка отвлечется. Как только это происходило, все молоко отправлялось в кормушку курице, которая жила прямо у нас в доме. Только позже, когда с яйцами начались проблемы, дедушка выяснил, что это его вредная правнучка занималась вот такими пакостями», - рассказала певица.